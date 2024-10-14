HarmonyOS Next начнет устанавливаться на совместимых телефонах, таких как Mate 60, Mate X5 и MatePad Pro, начиная с 15 октября

Huawei планирует запустить свою альтернативу Android, HarmonyOS, полностью отказавшись от операционной системы Google. Новое программное обеспечение будет доступно для всех совместимых устройств, включая уже существующие на рынке. HarmonyOS Next разрабатывается уже много лет и обещает поддерживать основные приложения и более 10 000 других приложений, удовлетворяющих практически все потребности пользователей. Изначально HarmonyOS была создана для Android, но теперь превращается в автономную операционную систему, предназначенную исключительно для устройств Huawei, чтобы конкурировать с Android по количеству доступных приложений. Согласно сообщениям, HarmonyOS Next начнет устанавливаться на совместимых телефонах, таких как Mate 60, Mate X5 и MatePad Pro, начиная с 15 октября. Этот шаг означает попытку Huawei избавиться от системы Android, поскольку в первом квартале этого года HarmonyOS уже занимала 17% рынка в Китае. Обновление будет приурочено к выпуску Google Android 15, что поднимает вопросы об уникальных функциях и возможностях искусственного интеллекта, которые Huawei может внедрить, чтобы оставаться конкурентоспособными.