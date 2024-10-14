SuperDrive, представленный в 2008 году вместе с первым MacBook Air, стал долговечным аксессуаром в линейке Apple и оснащен разъемом USB-A.

Apple USB SuperDrive, популярный внешний оптический привод для компьютеров Mac без встроенных CD/DVD-приводов, может быть снят с производства спустя 16 лет, поскольку он больше недоступен в интернет-магазинах Apple по всему миру. SuperDrive, представленный в 2008 году вместе с первым MacBook Air, стал долговечным аксессуаром в линейке Apple и оснащен разъемом USB-A.

В последнее время накопитель перестал продаваться в США и других регионах, что привело к предположениям о том, что Apple, возможно, отказывается от SuperDrive из-за снижения спроса на физические накопители и перехода к цифровым решениям. Хотя Apple не предоставила никаких разъяснений по этому вопросу, отсутствие SuperDrive в ее онлайн-магазинах говорит о возможном прекращении продажи продукта.