Разработчиком игры является компания Offworld Industries, известная по игре Squad.

Компания Offworld Industries выпустила новую игру Starship Troopers: Extermination для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Эта игра является частью популярной франшизы и развивается во вселенной фильма "Starship Troopers". Она была разработана в сотрудничестве с Sony Pictures Consumer Products и Knights Peak. Starship Troopers: Extermination - это 16-игровой FPS, который предлагает игрокам погрузиться в знакомый мир фильма.

Последняя версия включает в себя новые возможности, включая обучающий режим для одиночной игры, в котором Каспер Ван Дьен снова исполняет роль генерала Рико, чтобы помочь игрокам в их путешествии. Первая глава обучающего режима одиночной игры включена в игру, а вторая глава будет доступна в будущих обновлениях.

В одном из обновлений игры также появился новый персонаж - жук-танкист, вдохновленный фильмом 1997 года. Это бронированная штурмовая единица, которая предоставляет игрокам новые возможности и стратегии в сражениях. Starship Troopers: Extermination обещает увлекательный игровой процесс.