По сообщению Atlus, Metaphor: ReFantazio в первый день продалась миллионным тиражом

Игра Metaphor: ReFantazio, разработанная компанией ReFantazio, уже достигла миллиона продаж повсеместно. Уже в день презентации Atlus подтвердила этот достижение, а игра также установила рекорд по количеству одновременных пользователей на Steam, превзойдя популярную франшизу Persona.

Metaphor: ReFantazio представляет собой фэнтезийный мир, где главный герой Уилл и его спутница фея Галлика отправляются в путешествие, чтобы снять проклятие с потерянного принца королевства. Во время этого приключения игроки могут пробудить магические силы, называемые "Архетипом", которые способны направлять и комбинировать уникальные способности различных профессий. Через повышение уровня и укрепление связей с другими персонажами, игроки должны сразить мощных врагов и раскрыть истину о королевстве.

Обзор от Кая Тацумото на Wccftech дал игре оценку 9/10, отметив, что Metaphor: ReFantazio очень похожа на Persona 6 по своей сути, за исключением названия. Он отметил, что игра предлагает стильную японскую ролевую игру с обширными возможностями.