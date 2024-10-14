В игре будет использоваться движок Snowdrop.

Игра разрабатывается Ubisoft Toronto под кодовым названием North. Было заявлено, что ремейк находится на ранней стадии разработки и будет включать в себя совершенно новые визуальные эффекты, создаваемые с нуля. Этот подход аналогичен ремейку Final Fantasy 7 от Square Enix, в разработке которого также наблюдались значительные перерывы между выпусками.

Хотя некоторые источники предполагают, что ремейк Splinter Cell выйдет в 2026 году, существует неопределенность в отношении дальнейших обновлений из-за сосредоточенности Ubisoft на других проектах, финансовой нестабильности и потенциальных корпоративных изменений. Несмотря на слухи об отмене проекта, Ubisoft подтвердила, что работа над игрой по-прежнему активно ведется. Использование движка Snowdrop знаменует собой отход от движка Unreal, который использовался в предыдущих играх Splinter Cell.

Поклонникам оригинальной игры, возможно, придется еще немного подождать, пока будет завершен высококачественный ремейк, учитывая тщательное внимание к деталям при воссоздании оригинального игрового процесса. Команда разработчиков также может столкнуться с трудностями из-за текущего финансового положения компании, возможной реструктуризации и смены руководства.