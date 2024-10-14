Цена на игру выше, чем на консоли, где она стоит 29 долларов.

Игра будет доступна в Epic Games Store, Steam и RockStar Store. В версии для ПК будут реализованы такие улучшения, как встроенное разрешение 4K при частоте 144 Гц, поддержка мониторов для сверхшироких экранов и полная функциональность клавиатуры и мыши. Игроки также могут рассчитывать на масштабирование NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.0, генерацию кадров NVIDIA DLSS и настраиваемые графические настройки, такие как расстояние прорисовки и качество затенения. Рекомендуемое системное требование - RTX 2070, но более старые видеокарты также будут поддерживать игру.

Неизвестно, будет ли игра совместима с Steam Deck, хотя в Red Dead Redemption 2 можно играть на портативной консоли. Grand Theft Auto V недавно перестала поддерживаться в Steam Deck из-за античит-мер, позволяющих получить доступ только к сюжетному режиму. Для сравнения, в Red Dead Redemption приоритет отдается повествованию и будет включать в себя зомби-хоррор Undead Nightmare, позволяющий игрокам вместе сражаться с нежитью.

Цена на игру выше, чем на консоли, где она стоит 29 долларов, но особенности, характерные для версии для ПК, оправдывают увеличение стоимости. Несмотря на возможные проблемы с совместимостью с Steam Deck, версия Red Dead Redemption Remaster для ПК предлагает множество улучшений для оптимизации игрового процесса и улучшения визуального качества.