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ddr22
По слухам Concord вернется в Steam в качестве бесплатной игры
Недавние изменения в файлах игр Concord на SteamDB вызвали споры о ее будущем

Ходят слухи, что Concord все еще обновляется в Steam, что, возможно, намекает на возвращение в качестве бесплатной игры. После первоначального запуска на PlayStation игра столкнулась с серьезными трудностями, что привело к ее удалению и возврату денег игрокам. 


Недавние изменения в файлах игр Concord на SteamDB вызвали споры о ее будущем. Профессионалы индустрии считают, что переход на модель free-to-play - единственная надежда на спасение игры, несмотря на то, что некоторые высказывают сомнения в ее перспективах. Sony, которая вложила значительные средства в Concord, возможно, потребуется вложить больше средств, чтобы возродить проект, но в условиях жесткой конкуренции со стороны популярных шутеров о героях, таких как Overwatch и Valorant, перспективы игры остаются неопределенными.


Сообщается, что Firewalk Studios, разработчикам Concord, грозят увольнения, а возможно, и закрытие. Директор по игре уже ушел в отставку. Потенциальный переход на бесплатную игру в Steam и PlayStation может стать спасательным кругом для Concord, но его дальнейшая судьба остается неизвестной.

#concord
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После провала Concord Sony сворачивает почти все проекты игр-сервисов
Concord может вернуться: в SteamDB заметили обновления
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