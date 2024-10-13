Недавние изменения в файлах игр Concord на SteamDB вызвали споры о ее будущем

Ходят слухи, что Concord все еще обновляется в Steam, что, возможно, намекает на возвращение в качестве бесплатной игры. После первоначального запуска на PlayStation игра столкнулась с серьезными трудностями, что привело к ее удалению и возврату денег игрокам.





Недавние изменения в файлах игр Concord на SteamDB вызвали споры о ее будущем. Профессионалы индустрии считают, что переход на модель free-to-play - единственная надежда на спасение игры, несмотря на то, что некоторые высказывают сомнения в ее перспективах. Sony, которая вложила значительные средства в Concord, возможно, потребуется вложить больше средств, чтобы возродить проект, но в условиях жесткой конкуренции со стороны популярных шутеров о героях, таких как Overwatch и Valorant, перспективы игры остаются неопределенными.





Сообщается, что Firewalk Studios, разработчикам Concord, грозят увольнения, а возможно, и закрытие. Директор по игре уже ушел в отставку. Потенциальный переход на бесплатную игру в Steam и PlayStation может стать спасательным кругом для Concord, но его дальнейшая судьба остается неизвестной.