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ddr22
ADATA представила память DDR5 CUDIMM Lancer со скоростью до 9200 МТ/с в объемах 16 и 24 ГБ
Эти модули памяти доступны как в игровом варианте XPG LANCER RGB DDR5 CUDIMM, так и в памяти ADATA DDR5 CUDIMM

Компания ADATA представила новую память DDR5 CUDIMM, которая предназначена для использования с новыми настольными процессорами Intel Core Ultra 200S. Эта память имеет скорость до 9200 МТ/с и предлагает широкий набор возможностей для экстремальных геймеров и обычных пользователей.

DDR5 CUDIMM оснащена ключевым компонентом CKD (Clock Driver), который обеспечивает стабильную работу на высоких частотах. Она также совместима с существующими настольными процессорами Intel Core и может достигать скорости до 9000 МТ/с при разгоне на материнской плате Z890.

DDR5 CUDIMM также обладает возможностью разгона на материнской плате Z890. Это означает, что пользователи могут увеличить скорость памяти до 9000 МТ/с, чтобы получить еще большую производительность. Новая память ADATA способна привлечь внимание геймеров и пользователей, которым требуется максимальная производительность.

Доступные объемы 16 и 24 ГБ позволят пользователям выбрать подходящую память для своих потребностей. DDR5 CUDIMM от ADATA также поддерживает новейшие процессоры Intel Core Ultra Desktop (Series 2). 

#adata
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