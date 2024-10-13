Эти модули памяти доступны как в игровом варианте XPG LANCER RGB DDR5 CUDIMM, так и в памяти ADATA DDR5 CUDIMM

Компания ADATA представила новую память DDR5 CUDIMM, которая предназначена для использования с новыми настольными процессорами Intel Core Ultra 200S. Эта память имеет скорость до 9200 МТ/с и предлагает широкий набор возможностей для экстремальных геймеров и обычных пользователей.

DDR5 CUDIMM оснащена ключевым компонентом CKD (Clock Driver), который обеспечивает стабильную работу на высоких частотах. Она также совместима с существующими настольными процессорами Intel Core и может достигать скорости до 9000 МТ/с при разгоне на материнской плате Z890.

DDR5 CUDIMM также обладает возможностью разгона на материнской плате Z890. Это означает, что пользователи могут увеличить скорость памяти до 9000 МТ/с, чтобы получить еще большую производительность. Новая память ADATA способна привлечь внимание геймеров и пользователей, которым требуется максимальная производительность.

Доступные объемы 16 и 24 ГБ позволят пользователям выбрать подходящую память для своих потребностей. DDR5 CUDIMM от ADATA также поддерживает новейшие процессоры Intel Core Ultra Desktop (Series 2).