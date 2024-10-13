Обновления платформы включают в себя увеличение скорости работы памяти DDR5 до 6400 Мбит/с, емкости 6 ТБ на сокет и 128 каналов PCIe 5.0/CXL 2.0

Компания AMD выпустила свои процессоры EPYC 5-го поколения под кодовым названием Turin с существенными улучшениями, использующими архитектуру Zen 5. Эти процессоры имеют до 192 ядер, TDP 500 Вт и тактовую частоту 5 ГГц, что значительно превосходит производительность чипов Intel Xeon. Линейка включает два варианта: с поддержкой до 128 ядер и с поддержкой до 192 ядер. Благодаря поддержке AVX-512 и конфигурациям для серверов 1P или 2P IPC улучшен на 37%.

Обновления платформы включают увеличение скорости работы памяти DDR5 до 6400 Мбит/с, емкости 6 ТБ на сокет и 128 каналов PCIe 5.0/CXL 2.0. Функции безопасности включают надежный ввод-вывод и аппаратную поддержку Root-of-Trust.

Линейка EPYC 9005 SKU состоит из 27 наименований, при этом флагманские модели предлагают 192 и 128 ядер по значительно более низким ценам, чем чипы Intel Xeon.

Сравнение производительности показывает, что процессоры AMD EPYC превосходят процессоры EPYC 4-го поколения и процессоры Intel Xeon 5-го поколения в различных тестах. Процессор EPYC 9965 обеспечивает 4-кратное увеличение скорости транскодирования видео и в три раза больше ядер, чем процессоры Intel Xeon.

При работе с высокопроизводительными процессорами производительность процессоров EPYC выросла в 1,6 раза по сравнению с процессорами EPYC 4-го поколения. Возможности AVX-512 позволяют повысить производительность искусственного интеллекта в 3,8 раза.

Turin укрепляет лидерские позиции AMD в области совокупной стоимости владения, значительно сократив требования к энергопотреблению, серверному пространству и совокупной стоимости владения за 3 года.

Платформа может использоваться с решениями NVIDIA HGX/MGX для вывода результатов ИИ и обучения. Техническое партнерство между AMD и NVIDIA рекомендует процессоры EPYC с 32 до 64 ядрами для этих конфигураций.