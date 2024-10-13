Компания Sports Interactive объявила об очередной задержке выхода Football Manager 25, перенеся дату релиза на март 2025 года. Это решение было принято после того, как игра изначально должна была выйти в сентябре, а затем уже один раз откладывалась.
Фанаты выражают свое недовольство задержкой, а некоторые предлагают разработчикам пропустить FM25 и вместо этого сосредоточиться на FM26. Однако Sports Interactive сталкивается с необходимостью оправдать высокие ожидания фанатов, которые привыкли ожидать от компании качественных симуляторов управления. Задержка была произведена после консультаций с Sega, лицензиарами и партнерами, чтобы убедиться, что игра соответствует требуемым стандартам.
Несмотря на финансовый успех предыдущих игр серии Football Manager, игровая индустрия в целом сталкивается с проблемами: компании переживают увольнения сотрудников и отмену проектов. Еще неизвестно, столкнется ли Football Manager 26 с аналогичными задержками или сроки разработки будут скорректированы с учетом проблем отрасли.