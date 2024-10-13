Несмотря на финансовый успех предыдущих игр серии Football Manager, игровая индустрия в целом сталкивается с проблемами

Компания Sports Interactive объявила об очередной задержке выхода Football Manager 25, перенеся дату релиза на март 2025 года. Это решение было принято после того, как игра изначально должна была выйти в сентябре, а затем уже один раз откладывалась.

Фанаты выражают свое недовольство задержкой, а некоторые предлагают разработчикам пропустить FM25 и вместо этого сосредоточиться на FM26. Однако Sports Interactive сталкивается с необходимостью оправдать высокие ожидания фанатов, которые привыкли ожидать от компании качественных симуляторов управления. Задержка была произведена после консультаций с Sega, лицензиарами и партнерами, чтобы убедиться, что игра соответствует требуемым стандартам.

Несмотря на финансовый успех предыдущих игр серии Football Manager, игровая индустрия в целом сталкивается с проблемами: компании переживают увольнения сотрудников и отмену проектов. Еще неизвестно, столкнется ли Football Manager 26 с аналогичными задержками или сроки разработки будут скорректированы с учетом проблем отрасли.