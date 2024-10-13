Сегодня компания Dreamhaven, основанная бывшим боссом Blizzard Майком Морхаймом, анонсировала свою первую внутреннюю игру Sunderfolk. Это тактическая кооперативная приключенческая игра, вдохновленная настольными ролевыми играми.
Сюжет игры разворачивается в фэнтезийном мире и начинается в родной деревне Ардена. Главная задача игроков - спасти эту деревню, путешествуя по различным локациям, таким как шахты, дикие земли и лабиринты вымышленного мира игры.
В Sunderfolk игроки встретят колоритных персонажей, откроют секреты и разработают новые кооперативные стратегии для победы над врагами. Уникальная особенность игры заключается в том, что каждый игрок может использовать свой телефон или планшет для управления персонажем во время игровой сессии. Игра поддерживает как локальный кооперативный режим на диване, так и сетевую игру.
Глава студии Secret Door Крис Сигати отметил, что в команде много фанатиков настольных игр и собирание вместе для игры было постоянным событием. Он также подчеркнул, что разработчики хотят сделать подобные развлечения более доступными для большего числа людей.