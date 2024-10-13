Компания Dreamhaven, основанная четыре года назад бывшим боссом Blizzard Майком Морхаймом, анонсировала тактическую кооперативную приключенческую игру, вдохновленную настольными ролевыми играми.

Сегодня компания Dreamhaven, основанная бывшим боссом Blizzard Майком Морхаймом, анонсировала свою первую внутреннюю игру Sunderfolk. Это тактическая кооперативная приключенческая игра, вдохновленная настольными ролевыми играми.

Сюжет игры разворачивается в фэнтезийном мире и начинается в родной деревне Ардена. Главная задача игроков - спасти эту деревню, путешествуя по различным локациям, таким как шахты, дикие земли и лабиринты вымышленного мира игры.

В Sunderfolk игроки встретят колоритных персонажей, откроют секреты и разработают новые кооперативные стратегии для победы над врагами. Уникальная особенность игры заключается в том, что каждый игрок может использовать свой телефон или планшет для управления персонажем во время игровой сессии. Игра поддерживает как локальный кооперативный режим на диване, так и сетевую игру.

Глава студии Secret Door Крис Сигати отметил, что в команде много фанатиков настольных игр и собирание вместе для игры было постоянным событием. Он также подчеркнул, что разработчики хотят сделать подобные развлечения более доступными для большего числа людей.