Такие GPU предназначены для таких задач, как глубокое обучение и тренировка.

Microsoft объявила, что их облачная платформа Azure будет первой в мире, которая будет работать на новых серверах искусственного интеллекта (ИИ) NVIDIA Blackwell GB200. Эта новость была официально озвучена представителем Microsoft Azure, который подчеркнул, что эта система предоставит первоклассные возможности для масштабирования передовых моделей ИИ.

Microsoft Azure является облачной платформой, которая предоставляет услуги виртуальных машин и обработки искусственного интеллекта для управления приложениями. Однако с помощью серверов ИИ на базе NVIDIA Blackwell GB200 платформа Azure сможет предложить своим пользователям еще более высокую производительность. Эти серверы будут использовать новейшие графические процессоры Blackwell GB200, которые обладают матрицей GB200 и 192 ГБ памяти HBM3e. Такие GPU предназначены для передовых и вычислительно сложных задач, таких как глубокое обучение и тренировка.

Одним из главных преимуществ использования серверов ИИ на базе NVIDIA Blackwell GB200 будет возможность масштабирования передовых моделей искусственного интеллекта. Это значительно упростит процесс управления и обновления приложений для пользователей Azure, так как они смогут делать это без необходимости в собственном оборудовании.