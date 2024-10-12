Платы обеспечивают поддержку DDR5 с частотой до 9500 MT/s.

Компания Gigabyte представила новую линейку материнских плат Z890, включающую модели Ai TOP Xtreme и Master. Эти платы обеспечивают поддержку работы с оперативной памятью нового поколения DDR5 со скоростью до 9500 MT/s. Они также обладают повышенной производительностью, поддерживая процессоры Intel Arrow Lake, которые предлагают увеличение производительности на 11% по сравнению с предыдущими моделями.

Материнские платы Gigabyte Z890 имеют современный дизайн и высококачественную сборку. Они оснащены мощной системой питания, которая обеспечивает достаточную энергию для стабильной работы высокопроизводительных компонентов компьютера. Платы поддерживают различные типы интерфейсов, включая USB 3.2 Gen 2x2, Thunderbolt 4 и PCIe 5.0.

Интересная особенность материнских плат Gigabyte Z890 - поддержка второго экрана на передней панели. Теперь пользователи смогут подключить дополнительный дисплей для удобства отображения дополнительной информации, такой как системные метрики или уведомления. Кроме того, материнские платы оснащены улучшенной системой охлаждения, которая обеспечивает надежное и эффективное охлаждение компонентов системы.

Материнские платы Gigabyte Z890 имеют различные варианты разъемов расширения, включая PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x1. Они также обладают многочисленными портами USB, HDMI и Ethernet для подключения периферийных устройств и создания сетевых соединений.



