Одним из предложений является, отделить Android и Chrome.

Гугл был признан монополистом на несколько месяцев, и в ходе судебного разбирательства федеральный суд признал компанию виновной в нарушении раздела 2 Закона Шермана. Этот закон запрещает монополизацию рынка и антиконкурентные практики. Решение судьи было принято после обвинений Министерства юстиции США в незаконной монополизации рынка поисковых систем.

Теперь Министерство юстиции предлагает ряд мер, включая разделение Google, чтобы решить проблему незаконных практик и восстановить конкуренцию на рынке. Одним из предложенных решений является отделить Android и Chrome, которые считаются двумя основными инструментами для удержания монополии Google. Минюст также обвиняет компанию в нарушении интересов как конкурентов, так и потребителей, поскольку она не способствует честной конкуренции.



Решение суда, объявившего Google монополистом, свидетельствует о значительной силе компании на рынке и ее способности манипулировать конкуренцией. Разделение Google может стать одним из ключевых шагов для восстановления более справедливой и здоровой конкуренции в отрасли.