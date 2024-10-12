Destiny 2 перешла на эпизодический контент с целью повысить успех игры, после неудачи последнего дополнения

Destiny 2 перешла на эпизодический контент в надежде улучшить продажи после неудачи последнего расширения. Теперь весь выпускаемый контент в игре является эпизодическим, и компания анонсировала выпуск трех эпизодов. Первый эпизод, Echoes, вышел в июне, а второй, Revenant, начинает появляться в этом месяце. Однако первый акт Revenant уже вышел и столкнулся с негативными отзывами со стороны игроков.

Revenant вносит много нового контента в игру, включая обновления для режима Onslaught, а также новые предметы - броню и оружие. Однако одним из основных изменений является отсутствие таймлиминг-контента, что было давно желаемым изменением для многих фанатов.



Вся концепция эпизодического контента для Destiny 2 заключается в том, чтобы сделать игру более продолжительной и интересной для игроков. Однако разочарование среди фанатов связано с тем, что они ожидали больше от Revenant. Некоторые игроки считают, что акт содержит недостаточно контента и не доставил такого же ощущения продолжительности, как расширения.