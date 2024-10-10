LittleBigPlanet 3 была разработана компанией Media Molecule и вышла на PlayStation 3 в 2008 году.

Компания LittleBigPlanet X объявила, что игра LittleBigPlanet 3 и все связанные с ней DLC будут сняты с продажи в PlayStation Store с 31 октября 2024 года. LittleBigPlanet 3 была разработана компанией Media Molecule и вышла на PlayStation 3 в 2008 году. В рамках франшизы было выпущено еще пять игр, и последняя из них называется Sackboy: A Big Adventure. Однако, по сообщению, опубликованному на сайте LittleBigPlanet X, возможно, больше не будет новых игр LittleBigPlanet.









Сообщение также уточняет, что 31 октября 2024 года будет последним днем, когда можно будет приобрести LittleBigPlanet 3 и связанные с ней DLC в PlayStation Store. Однако игра и DLC, приобретенные ранее, останутся доступными для тех, кто ими владеет в виде физической или цифровой копии. Хотя неизвестно, будут ли серверы игры по-прежнему работать, их закрытие вероятно, основываясь на предыдущем опыте с другими играми из этой франшизы.



Это объявление является последним напоминанием о возможности приобрести игру LittleBigPlanet 3 и связанный контент. Вероятно, разработчики приняли решение снять игру с продажи и закрыть серверы, в связи с тем, что игра, вероятно, завершила свой жизненный цикл.



LittleBigPlanet 3 была популярной игрой, позволяющей игрокам создавать и делиться своими уровнями. Она имела большое сообщество фанатов, которые активно использовали редактор уровней и делились своими творениями с другими игроками.