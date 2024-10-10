Компания BioWare опубликовала запись в своем блоге, в которой описывает возможности доступа к игре Dragon Age: The Veilguard для людей с ограниченными возможностями.

Компания BioWare опубликовала новую запись в своем блоге, где рассказывается о возможностях доступа к игре Dragon Age: The Veilguard для людей с ограниченными возможностями. В блоге говорится о том, что создатели игры с самого начала внедрили опции доступности в проектную документацию и старались осуществить их реализацию взвешенно и продуманно. Их целью было создание увлекательной игры для всех игроков, независимо от их навыков и способностей.

Одной из основных опций доступности являются настройки боя и сложности. В игре присутствуют несколько вариантов настроек сложности, такие как Storyteller, который предназначен для тех, кто хочет просто пройти сюжет без сложностей, и Underdog и Nightmare, которые делают бой невероятно сложным и вызывают дополнительное наказание. Кроме этого, есть опция Unbound, позволяющая игрокам настроить все параметры игры по своему усмотрению.

Дополнительные боевые опции становятся доступными после выбора сложности. Они позволяют игрокам настроить интерфейс, управление и другие аспекты боя, чтобы сделать игру более комфортной и удобной для разных типов игроков. Например, можно настроить размер шрифта, цвета интерфейса и другие элементы для улучшения видимости. Кроме того, есть возможность настроить контроллер и клавиатуру, чтобы игроки с физическими ограничениями могли наслаждаться игрой без проблем. Некоторые другие доступные опции включают регулировку скорости игры и возможность настроить подсказки и подсветки, чтобы облегчить игровой процесс.



BioWare также отмечает, что у них есть планы на будущее для улучшения доступности Dragon Age: The Veilguard. Они будут продолжать слушать сообщество и обращать внимание на обратную связь, чтобы внести необходимые изменения. Они призывают игроков делиться своими идеями и предложениями, чтобы игра стала еще более доступной и приятной для всех.