Обычно AMD поставляет свои чипы на производство в Тайвань, но на этот раз планируется использовать фабрику в Америке.

Компания AMD планирует перенести производство своих высокопроизводительных чипов на фабрику TSMC в Аризоне к следующему году. Обычно AMD заказывает производство своих чипов у тайваньской компании TSMC, но в этот раз они планируют поставлять свои чипы из Америки. TSMC начала строительство своей аризонской фабрики в 2021 году, и AMD может быть одним из первых клиентов данного предприятия.

Известно, что AMD намерена использовать 5-нанометровый технологический узел при производстве своих чипов на фабрике TSMC в Аризоне. Они планируют выпустить высокопроизводительные чипы с использованием N4 технологического узла. Однако деталей о новых чипах AMD пока нет.

Ожидается, что производство высокопроизводительных чипов AMD на фабрике TSMC в Аризоне начнется в 2025 году. TSMC уже начал объемное производство N4 технологического узла, и он может быть использован для создания HPC-чипов AMD, которые планируют выпустить в следующем году.

Перенос производства частей высокопроизводительных чипов на фабрику TSMC в Аризоне позволит AMD расширить свои возможности и обеспечить большую гибкость в производстве. Однако пока нет точной информации о том, какие именно чипы будут производиться на новой фабрике и какие будут их характеристики.