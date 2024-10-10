Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии снизил свою долю в Nintendo до 7,54% после того, как появились слухи о возможном увеличении этой доли.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) снизил свою долю в японской компании Nintendo, несмотря на сообщения о его возможном увеличении. PIF впервые приобрел долю в Nintendo в 2022 году и постепенно увеличивал ее до 8,58%. Однако, согласно сообщению CNBC, доля была снижена до 7,54%. Несмотря на это, Саудовская Аравия все еще является одним из крупнейших акционеров Nintendo.

Появление слухов о возможном увеличении доли PIF в Nintendo произошло после того, как вице-председатель Savvy Games Group принц Фейсал бин Бандара бин Султан аль-Сауд выразил возможность увеличения доли компании. В комментариях, которые были сделаны в сентябре, принц отметил, что добиться согласия партнеров является важным аспектом данного вопроса.



PIF приобрел доли в нескольких компаниях, включая Apple, Facebook, Tesla и другие. Увеличение доли в Nintendo должно было стать частью стратегии фонда по развитию инвестиций в технологическую сферу. Однако, снижение доли может свидетельствовать о переоценке инвестиционных приоритетов Саудовской Аравии.