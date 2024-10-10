Наконец-то это случилось после долгих лет слухов и утечек: Rockstar объявила, что Red Dead Redemption официально выйдет на ПК 29 октября. В игру также войдет получившее признание критиков расширение Undead Nightmare. Переводом занималась британская студия Double Eleven, которая также работала над портами для PlayStation 4 и Nintendo Switch, вышедшими в прошлом году.
Порт для ПК предложит несколько уникальных особенностей:
- Нативное разрешение 4K с частотой до 144 Гц на совместимом оборудовании.
- Поддержка мониторов Ultrawide (21:9) и Super Ultrawide (32:9)
- Поддержка HDR10
- Полная функциональность клавиатуры и мыши
- NVIDIA DLSS 3.7
На странице Steam также указаны минимальные и рекомендуемые системные требования.
К сожалению, это не полноценный ремейк на движке Red Dead Redemption 2, на который надеялись многие фанаты. Хотя ПК-геймеры уже давно ждали возможности поиграть в эту часть, для этого существовали эмуляторы для PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch и даже PlayStation 4. Смогут ли уникальные возможности ПК привлечь многих пользователей, пока неизвестно.Есть шанс, что моддеры смогут модернизировать визуальную составляющую игры различными способами, от текстурных пакетов до доработки моделей персонажей и различных модов ReShade с трассировкой лучей. Rockstar Games пока не сообщила подробностей о ценах на PC-версию Red Dead Redemption; для сравнения, на консолях игра стоит $49,99.