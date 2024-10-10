Rockstar объявила, что игра Red Dead Redemption также будет включать расширение Undead Nightmare.

Наконец-то это случилось после долгих лет слухов и утечек: Rockstar объявила, что Red Dead Redemption официально выйдет на ПК 29 октября. В игру также войдет получившее признание критиков расширение Undead Nightmare. Переводом занималась британская студия Double Eleven, которая также работала над портами для PlayStation 4 и Nintendo Switch, вышедшими в прошлом году.

Порт для ПК предложит несколько уникальных особенностей:

Нативное разрешение 4K с частотой до 144 Гц на совместимом оборудовании.

Поддержка мониторов Ultrawide (21:9) и Super Ultrawide (32:9)

Поддержка HDR10

Полная функциональность клавиатуры и мыши

NVIDIA DLSS 3.7



На странице Steam также указаны минимальные и рекомендуемые системные требования.

К сожалению, это не полноценный ремейк на движке Red Dead Redemption 2, на который надеялись многие фанаты. Хотя ПК-геймеры уже давно ждали возможности поиграть в эту часть, для этого существовали эмуляторы для PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch и даже PlayStation 4. Смогут ли уникальные возможности ПК привлечь многих пользователей, пока неизвестно. Есть шанс, что моддеры смогут модернизировать визуальную составляющую игры различными способами, от текстурных пакетов до доработки моделей персонажей и различных модов ReShade с трассировкой лучей. Rockstar Games пока не сообщила подробностей о ценах на PC-версию Red Dead Redemption; для сравнения, на консолях игра стоит $49,99.