Хотя консоль не будет такой мощной, как современные консоли Sony и Microsoft, она будет поддерживать такие функции Unreal Engine 5, как Lumen, Nanite и Virtual Shadows Maps.

Nintendo Switch 2 будет поддерживать все функции Unreal Engine 5, включая MegaLights, и это будет возможно благодаря архитектуре системы. Также отмечается, что большинство разработчиков переходят на Unreal Engine 5, поэтому поддержка этого движка и его функций на следующей консоли Nintendo не вызывает сомнений. Nintendo Switch 2, консоль, разработанная компанией Nintendo, является следующим поколением популярной портативной платформы. По сравнению с консолями Sony и Microsoft, она не будет настолько мощной, но все же будет поддерживать Unreal Engine 5. Игровая система также сможет поддерживать MegaLights, новую функцию движка, при условии, что целевые показатели производительности системы будут достаточными.

Для организации такой поддержки могут потребоваться специализированные версии функций Unreal Engine 5, но это будет зависеть от требований и компромиссов. Важно отметить, что некоторые функции Unreal Engine 5, например, Lumen, Nanite и Virtual Shadows Maps, будут поддерживаться только за счет архитектуры самой консоли.



