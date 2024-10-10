В анонсе упоминаются процессор Intel Core Ultra 9, графика NVIDIA RTX 4090 и функции искусственного интеллекта.

Компания HP готовит новый игровой ПК с названием OMEN 35L, который будет оснащен флагманским процессором Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake и самыми быстрыми графическими процессорами. Этот ПК будет доступен в различных конфигурациях, позволяя выбрать оптимальное решение для разных бюджетов.

Внешне OMEN 35L представлен в белом корпусе с черной передней панелью, на которой видна надпись "OMEN". Корпус имеет форм-фактор mid-tower и оснащен большими 200-мм вентиляторами, расположенными спереди. Внутри корпуса можно ожидать установку процессоров Intel Arrow Lake Core Ultra Series 2.

Изображение ПК показывает также некоторые характеристики и функциональность OMEN 35L. В анонсе упоминаются процессор Intel Core Ultra 9, графика NVIDIA RTX 4090 и функции искусственного интеллекта. Дополнительная информация о конфигурации и комплектации ПК пока не предоставлена.

OMEN 35L будет являться преемником текущей линейки OMEN на базе процессоров Raptor Lake Refresh.