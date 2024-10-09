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ddr22
Samsung принесла извинения акционерам за низкий рост прибыли в 274% за год
Samsung прогнозирует операционную прибыль в размере 6,77 миллиарда долларов в третьем квартале 2024 года, что соответствует годовому росту в 274%.

Samsung ожидает, что их операционная прибыль в третьем квартале 2024 года составит 6,77 миллиарда долларов, что соответствует росту на 274 процента по сравнению с прошлым годом. Однако, данный прогноз оказался ниже ожиданий рынка. Компания извинилась за эти показатели и признала свое отставание от конкурентов. Во втором квартале 2024 года Samsung показал значительное увеличение операционной прибыли в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Проблема Samsung заключается в том, что она не смогла поставлять высококлассные чипы NVIDIA, что привело к упущенным возможностям на растущем рынке искусственного интеллекта. В результате, Samsung отстает от своих конкурентов. Ожидается, что компания получит операционную прибыль в размере 6,77 миллиарда долларов в третьем квартале 2024 года, но прогнозы показывают, что она должна была получить 7,5 миллиарда долларов.

Вице-председатель подразделения DS компании Samsung Electronics, Чон Ён Хён, опубликовал извинения, выразив сожаление перед клиентами, инвесторами и сотрудниками. Он признал, что результаты оказались ниже ожиданий и извинился за это. В своем заявлении он также выразил признательность своим клиентам, инвесторам и сотрудникам за их поддержку и любовь к Samsung Electronics.

#samsung
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