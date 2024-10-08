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ddr22
Появилось новое решение для соединения многочиплетных конструкций с использованием интерпозеров
Интерпозер — это электрический интерфейс, прокладывающий путь между одним разъемом или соединением с другим.

Индустрия чипов все больше переходит к использованию мультичиплетных конструкций, что требует новых методов соединения чипсетов. Одно из таких решений - использование оптических интерпозеров, основанных на кремнии. Мультичиплетные конструкции представляют собой комбинацию различных чипов в одном корпусе, что позволяет уменьшить техпроцесс и повысить производительность продукта. Основным вызовом при создании мультичиплетных систем является разработка эффективных методов межсоединения чипсетов.


CEA-Leti, европейский технологический исследовательский институт, представил новые результаты исследований, которые демонстрируют применение оптических интерпозеров на основе кремния для соединения чипсетов.
Оптические интерпозеры позволяют передавать данные с низкой задержкой и высокой пропускной способностью, что особенно важно для систем с большим количеством чипсетов.

#интерпозер
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