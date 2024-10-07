Японский производитель периферийных устройств Elecom получил сертификацию на свои кабели USB4 2.0.

Японский производитель периферийных устройств Elecom объявил о выпуске сертифицированных кабелей USB4 2.0, которые обладают вдвое большей скоростью передачи данных по сравнению с USB4.0, а также имеют невероятно высокую мощность передачи до 240 Вт. USB4 2.0 заменяет предыдущую версию USB4 и значительно расширяет возможности передачи данных через USB.

По информации от PC Watch, Elecom получила сертификаты на два типа кабелей USB Type C. Первый тип обладает скоростью передачи данных до 80 Гбит/с и мощностью 60 Вт, в то время как второй тип имеет такую же скорость передачи данных, но более высокую мощность - 240 Вт (48 В/5 А). Официальная презентация данных кабелей ожидается в ближайшее время.

Эти кабели представляют собой значительный прогресс в технологии передачи данных и питания через USB-порты. Благодаря увеличенной скорости до 80 Гбит/с, пользователи смогут передавать данные быстрее, обеспечивая более быструю загрузку и передачу файлов. Кроме того, с помощью мощности передачи в размере 240 Вт (48 В/5 А), кабели USB4 2.0 смогут обеспечивать питание для более мощных и энергоемких устройств, таких как ноутбуки, мониторы с высоким разрешением и внешние жесткие диски.