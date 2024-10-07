Это объясняется сложностью пробиться на рынок игр с живым сервисом, поэтому все больше и больше однопользовательских игр становятся успешными.

Согласно последнему исследованию, 53% геймеров предпочитают играть в однопользовательские игры. Это означает, что все больше и больше игр с одиночным режимом становятся успешными и приносят больше дохода, чем многопользовательские игры. Рынок игр с живым сервисом, которые обычно генерируют доходы от внутриигровых покупок, достиг насыщения, и некоторые из таких игр проваливаются с самого начала. В результате игры с живым сервисом становятся редкостью и только немногие могут успешно пробиться на рынок. Большинство геймеров предпочитают играть в однопользовательские игры, несмотря на попытки ААА-разработчиков получить больший доход от игр с живым сервисом.

Некоторые разработчики уже попробовали создавать игры с живым сервисом, но столкнулись с катастрофическими неудачами.



