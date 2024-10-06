Рынок умных колец стал очень конкурентным с появлением Galaxy Ring от Samsung.

Oura анонсировала выпуск своего нового смарт-кольца - Oura Ring 4, которое предназначено для противостояния Galaxy Ring от Samsung. Конкуренция в категории умных колец стала особенно высокой после того, как Samsung вошла на этот рынок своей моделью Galaxy Ring. Компания Oura уже давно работает в данной сфере и хорошо известна своими удобными и надежными носимыми устройствами для отслеживания состояния здоровья. Еще до выпуска Galaxy Ring она заключила соглашение с Samsung, гарантирующее, что ее продукты не нарушат авторские права. Тем не менее, чтобы укрепить свои позиции на рынке, Oura анонсировала выход своего четвертого поколения смарт-кольца.

Oura Ring 4 имеет улучшенный дизайн и ряд обновлений в аппаратной части. Компания Oura уже некоторое время занимается разработкой нового поколения своих смарт-колец, однако с появлением Galaxy Ring конкуренция стала еще более ожесточенной. Поэтому Oura приложила больше усилий для быстрого выпуска этого устройства. С помощью функции Smart Sensing, Oura Ring 4 будет бороться с Galaxy Ring и предложит пользователям еще больше возможностей для отслеживания и контроля состояния их здоровья.

Подробности о спецификациях и возможностях нового смарт-кольца пока не раскрыты, но первые изображения позволяют сделать вывод, что Oura Ring 4 обладает более элегантным дизайном и станет еще более привлекательным вариантом для потребителей. Кольцо доступно в разных размерах, что позволяет каждому пользователю найти подходящую для себя модель.