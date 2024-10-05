Смещение горячей точки может повлиять на тепловые характеристики Arrow Lake процессоров.

Согласно сообщениям, процессоры Intel Arrow Lake для сокета LGA 1851 приведут к смещению горячих точек на север. Это может вызвать проблемы существующих кулеров LGA 1700, так как горячая точка будет иметь другое расположение. Смещение горячей точки на 180 градусов может повлиять на тепловые характеристики процессоров Arrow Lake.

Новые процессоры Arrow Lake будут использовать сокет LGA 1851, который несколько отличается от LGA 1700. Между ними есть небольшие, но важные различия.

Следует отметить, что дизайн матрицы процессоров Arrow Lake будет отличаться от семейства Raptor Lake Refresh. Известный оверклокер Der8auer высказался об этом и подчеркнул, что это связано с переходом Intel на другой технологический узел и архитектуру для Arrow Lake.

Это означает, что пользователи, желающие обновить свои существующие системы, должны быть готовы к тому, что им может потребоваться приобретение нового кулера, совместимого с сокетом LGA 1851, чтобы обеспечить эффективное охлаждение процессоров Arrow Lake. Такие изменения в сокете и конфигурации горячей точки влияют на выбор комплектующих и могут потребовать дополнительных расходов при обновлении системы.