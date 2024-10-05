Microsoft отозвала обновление, чтобы пользователи могли использовать свои системы в обычном режиме.

Microsoft отозвала обновление KB5043145 для Windows 11, так как оно приводило к ошибкам BSOD (Синий экран смерти) и GSOD (Серый экран смерти). Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой системы, а также о проблемах с периферийными устройствами, такими как мышь и клавиатура. В связи с этим Microsoft приняла решение отозвать обновление, чтобы пользователи могли продолжать использовать свои системы без проблем.

Обновление KB5043145, выпущенное 26 сентября, вызывало серьезные проблемы у пользователей Windows 11. Некоторые жаловались на бесконечные циклы загрузки, а другие обнаружили, что их периферийные устройства не работают. Компания Microsoft приняла меры и приостановила распространение этого обновления, однако обновление все еще доступно для загрузки из каталога обновлений Microsoft для Windows 11.

Пользователям рекомендуется не устанавливать данное необязательное обновление. Microsoft работает над исправлением проблемы и обещает предоставить исправленную версию обновления в ближайшее время.