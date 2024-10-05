По последним данным, цена Dimensity 9400 составит 155 долларов за единицу, что ниже цены Snapdragon 8 Gen 4 и ожидаемой цены Snapdragon 8 Gen 3 в размере 200 долларов.

Согласно последним данным, Dimensity 9400 от MediaTek будет стоить $155 за единицу, что на 20 процентов дешевле ожидаемой цены Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Также упоминается, что Dimensity 9400 будет дешевле текущего поколения Snapdragon 8 Gen 3, предполагаемая цена которого составляет $200. Это означает, что новый чипсет от MediaTek будет почти таким же дорогим, как Snapdragon 8 Gen 3, но существенно дешевле Snapdragon 8 Gen 4.

Компании Qualcomm и MediaTek заключили сделку с TSMC для использования ее 3-нм техпроцесса второго поколения при производстве Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Однако, из-за разнородных оценок стоимости чипсетов в различных источниках, составление объективного обзора их стоимости является сложной задачей.



Исходя из предыдущих слухов о стоимости Snapdragon 8 Gen 4 в $240, можно предположить, что Dimensity 9400 будет стоить около $192. Однако, официальной информации о точной цене Dimensity 9400 пока нет. Если Dimensity 9400 действительно будет продаваться по такой цене, это станет важным фактором в его конкуренции с Snapdragon 8 Gen 4.