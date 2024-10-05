Эмулятор Switch от Ryujinx тоже мертв, его закрыла Nintendo, как и Yuzu.

Ryujinx, единственный оставшийся эмулятор Nintendo Switch для ПК после закрытия Yuzu, также был закрыт Nintendo. Один из основных участников проекта с открытым исходным кодом сообщил, что Nintendo связалась с автором и предложила прекратить работу над проектом, удалить организацию и все связанные с ней активы. Ожидается, что автор согласится с этим предложением.

Ryujinx был первым эмулятором Nintendo Switch, который позволял запускать коммерческие игры на ПК. Это было важным достижением для игрового сообщества, которое имело доступ только к оригинальной консоли. Однако, закрытие Yuzu и сейчас Ryujinx означает, что пк-игроки больше не смогут играть в игры Nintendo Switch на своих компьютерах.



Решение Nintendo закрыть эмуляторы, вероятно связано с нарушением авторских прав. Nintendo давно защищает свои интеллектуальные права. Они активно преследуют сайты и организации, которые предоставляют доступ к копиям игр.