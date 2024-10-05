Компания OnePlus собирается сохранить тонкость устройства при использовании большого аккумулятора с помощью базовой технологии.

Ожидается, что OnePlus 13, флагманский смартфон на базе операционной системы Android, будет иметь большую емкость аккумулятора и поддерживать быструю проводную и беспроводную зарядку. Он будет оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, а также, возможно, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Такие характеристики делают его потенциально более привлекательным по сравнению с конкурентами.

Один источник сообщает, что емкость аккумулятора OnePlus 13 составляет 6 000 мАч. Это значительно больше, чем у большинства смартфонов, даже игровых моделей. Как компания собирается создать тонкий флагман при такой емкости аккумулятора? Ответ состоит в использовании новой технологии "Glacier", которая ранее была представлена в других телефонах OnePlus.



С крупным аккумулятором и поддержкой быстрой зарядки, OnePlus 13 может обеспечивать более длительное время работы в сравнении с другими флагманскими смартфонами. Это будет особенно привлекательно для пользователей, которые требуют высокой производительности и долгой автономной работы от своего устройства.