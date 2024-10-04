Сравнительные снимки чипов A18 и A18 Pro показывают, что они имеют некоторые различия в размере и функциональности

Сравнительные снимки чипов A18 и A18 Pro были опубликованы недавно, что является первым осмотром чипсетов Apple второго поколения на 3-нм технологии, используемых в новых моделях iPhone 16. Теперь появилось более детальное представление об A18 и A18 Pro, включая их физические размеры и другие характеристики.

Оказалось, что A18 Pro имеет большую матрицу размером 105 мм², в то время как A18 - 90 мм². Это позволяет Apple увеличить размер SLC-кэша и добавить дополнительное ядро GPU на A18 Pro. Больший кэш может привести к увеличению производительности чипа, поэтому A18 Pro может иметь преимущество в некоторых бенчмарках, несмотря на то, что он использует тот же процессорный кластер, что и A18.

Это также говорит о том, что A18 Pro и A17 Pro, вероятно, различаются не только по кэшу и GPU, но и по другим аспектам своей архитектуры. Однако без подробных сведений о компонентах на чипах нельзя сделать окончательные выводы о различиях между A18 и A18 Pro.