NVIDIA объявила, что их приложение GeForce Experience завершит свою работу к концу года и будет заменено новым приложением NVIDIA App.

Компания NVIDIA объявила, что GeForce Experience завершит свою работу к концу этого года и будет полностью заменен новым приложением NVIDIA App. GeForce Experience предлагает пользователям управление графическими настройками и оптимизацию игр и оно было доступно уже на протяжении десяти лет. Однако, компания приняла решение перейти на новое приложение, чтобы предоставить пользователям улучшенные возможности.

В новом приложении NVIDIA App будут добавлены функции управления G-Sync и поддержки мультимонитора RTX HDR. Эти новые функции предлагают более гибкие возможности для настройки графики и улучшения игры.

Они уже доступны в бета-версии приложения NVIDIA App, а позднее будут включены в окончательную версию.



