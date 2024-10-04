Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Приложение NVIDIA App полностью заменит GeForce Experience к концу года
NVIDIA объявила, что их приложение GeForce Experience завершит свою работу к концу года и будет заменено новым приложением NVIDIA App.

Компания NVIDIA объявила, что GeForce Experience завершит свою работу к концу этого года и будет полностью заменен новым приложением NVIDIA App. GeForce Experience предлагает пользователям управление графическими настройками и оптимизацию игр и оно было доступно уже на протяжении десяти лет. Однако, компания приняла решение перейти на новое приложение, чтобы предоставить пользователям улучшенные возможности.

В новом приложении NVIDIA App будут добавлены функции управления G-Sync и поддержки мультимонитора RTX HDR. Эти новые функции предлагают более гибкие возможности для настройки графики и улучшения игры.

Они уже доступны в бета-версии приложения NVIDIA App, а позднее будут включены в окончательную версию.


#geforce experience
+
Написать комментарий (0)
Nvidia отказывается от GeForce Experience и представляет новое приложение Nvidia App
NVIDIA выпустила новое приложение, заменяющее GeForce Experience
NVIDIA App получило функцию отката драйверов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый смартфон от Samsung Galaxy A56 прошёл тестирование на Geekbench с Exynos 1580 SoC
+
Realme GT 7 Pro получит самую большую батарею среди всех телефонов Realme
+
Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
3
GeForce RTX 4060 стремительно набирает популярность и готовится вытеснить с вершины GeForce RTX 3060
4
Great Financial War: Россия впервые в истории применила самую мощную неядерную бомбу ОДАБ-9000
5
MLID: AMD прекратила производство Ryzen 7 7800X3D, чтобы подготовить рынок к выходу 9800X3D
3
Испытания импортозамещённого российского лайнера SSJ-100 планируют завершить в мае следующего года
+
США дополняют программу Replicator созданием технологии уничтожения беспилотников
+
Украденный Ferrari нашли благодаря локатору Find-my наушников Apple AirPods, которые были в машине
1
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
2
Астрономы обнаружили планету субземного типа всего в 6 световых годах от нас
2
Армия США ускоряет внедрение оружия нового поколения для сил специального назначения
2
Shafaqna: Иран уничтожил ракетами более 20 истребителей F-35 Израиля
2
Nintendo ведет борьбу с YouTube-каналами, которые используют или продвигают эмуляторы игр
2
Эксперт Блинкин: Тихоокеанская железная дорога строится с учетом будущего спроса на уголь
+
Украина подписала соглашение с чехословацким концерном на производство 155-мм снарядов
+
В России создадут собственный лазер для литографа, аналог которого Intel использовала 30 лет назад
4
Китайские машины в РФ становятся роскошью, а автолюбителям советуют потуже затягивать пояса
3
Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301
+
Израиль дорисовал облака в спутниковые снимки авиабазы Неватим, где располагались истребители F-35
1

Популярные статьи

Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
14
"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
+
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
38
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
35
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
34
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
41
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
18
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
6
Секреты Steam Deck - потенциал для энтузиастов и геймеров
1
Почему Linux не для игр на примере драйверов видеокарт и DXVK прослойки
21

Сейчас обсуждают

Анна Франскевич
07:43
Итого. Если мерить глобально, это не линус не популярен. А винда занимает лишь жалкие проценты осев лишь на десктопе что так и так вымирает вытесняемый мобилками. И на который давно болт забили сами м...
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
Enforsen Bsv
07:37
Автор ни чего не понимает в экономике и тем более её профессионально не изучал. ... Расходная часть / доходная часть - в политических играх ( информационных войнах ) - это манипуляция людьми. Как прим...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
ebatorуа
07:36
потом луна,сперва астронавтов своих надо забрать из космоса.
НАСА готовит мобильную пусковую установку к запуску лунной миссии Artemis II
Анна Франскевич
07:30
Автор какую то дич несет. Привычки и синдром утенка ленью называет. Wine эмулятором обзывает. Говоря о том что ничего о запуске и работе игр под линуксом не знает. От чего верит в ложные сказки как ...
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
Aliendora
07:25
Крик нищеброда в ночи, а не статья)
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Demerilis
07:21
Нищие с этого сайта могут позволить только купить полусдохшую 1080 за 7к, и задроченный кусок фризящего гомна 6600 за 15к, "щедро" пожертвованный "другом" майнером, на большее не способны в том числе ...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Вася Кукушкин
07:17
Не умничай, есть толк.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
ИСКАНДЕР
07:16
Посмотри на карту линии лбс на Украине, там все видно не вооруженным взглядом! )))
ВСУ установили невзведенные мины с посланием для российских солдат: "Русские, простите"
Владимир Гнедышев
07:14
Прям интересный процессор.
В режимах с ограниченным TDP процессор Intel Lunar Lake значительно превосходит конкурентов в играх
Вася Кукушкин
07:14
А что нельзя было раньше начать заниматься этой темой, лет так двадцать назад....
Россия потратит 240 миллиардов рублей на развитие индустрии микропроцессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем