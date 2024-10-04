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ddr22
Microsoft расширяет команду Xbox Research, чтобы получить обратную связь от разработчиков игр
Microsoft хочет узнать, почему некоторые разработчики игнорируют Xbox.

Microsoft расширяет свою команду Xbox Research и приглашает разработчиков игр присоединиться к программе, похожей на Xbox Insider. Цель программы - получить обратную связь о инструментах, поддержке и проблемах платформы Xbox. Дебора Хендерсен, главный исследователь пользователей в Xbox, отмечает, что они хотят услышать всех, кто работает над играми или поддерживает игровые студии.
Программа будет собирать отзывы о различных аспектах разработки игр, включая инструменты, производительность, отладочные утилиты и другие. Она также призвана получить информацию от студий, которые не выпускают игры на Xbox. Microsoft интересует, почему эти студии не выбирают их платформу, и они готовы принять на себя полезные перспективы от конкурентов.

Запрос Microsoft на обратную связь приходит на фоне задержек релизов сторонних разработчиков на Xbox. Компания Capcom сообщила об отсрочке новых сборников файтингов для Xbox, а разработчики Black Myth: Wukong также отметили задержку релиза на платформу из-за оптимизации игры под Xbox Series X | S. Возможно, некоторые проблемы связаны с соглашениями об эксклюзивности для Sony.

Некоторые разработчики также публично объявили о задержке выпуска игр на Xbox из-за проблем, возникших с процессом рецензирования игр Microsoft. В ответ на это глава Xbox Фил Спенсер обратился к команде, чтобы помочь разрешить ситуацию. Microsoft предпочла бы обсуждать эти проблемы с разработчиками в частном порядке, чтобы избежать негативных заголовков.

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