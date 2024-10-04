Intel планирует внести значительные улучшения в архитектуру Panther Cove для повышения производительности процессоров.

Intel планирует значительно улучшить архитектуру ядер Panther Cove для своих будущих процессоров. Panther Cove будет следовать принципу "Тик-Так" и обеспечит значительный прирост IPC (инструкций на такт). Ожидается, что Panther Cove будет гораздо быстрее своих предшественников Cougar Cove. Также Panther Cove будет поддерживать Intel APX/AVX10. Одним из источников информации о Panther Cove является пользователь @InstaLatX64, который сообщил о значительном приросте IPC. Пользователь Станислав также отмечает, что Panther Cove представляет собой большое изменение архитектуры с высоким IPC и поддержкой APX/AVX10.

Становится ясно, что Panther Cove представляет собой архитектуру ядра P-Core, которая отличается от Panther Lake, являющейся семейством процессоров для мобильной платформы.

Ожидается, что Panther Cove будет поддерживать Intel APX, расширение архитектуры набора инструкций, которое повышает производительность и эффективность процессоров x86. Также Panther Cove может быть совместима с технологией AVX10 для улучшения векторной обработки и обработки с плавающей запятой.