Неудачный запуск 3-нм технологии GAA компании Samsung привел к потере заказов и убыткам в размере $385 млн.

Компания Samsung сталкивается с трудностями в развитии своей новой 3-нм технологии GAA. Отстающие показатели и нестабильная доходность этого техпроцесса привели к потере клиентов, и отраслевые аналитики прогнозируют значительные убытки в размере $385 млн. Ранее компания уже попыталась улучшить ситуацию, но не смогла догнать своего главного конкурента TSMC, которая доминирует на рынке литейного производства. В результате Samsung занимает всего 11,5% долю рынка, в то время как TSMC имеет 62,3% долю.

Недостатки 3-нм технологии GAA привели к потере заказов на процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которые перешли к сотрудничеству с TSMC. И похоже, что ситуация повторится и при запуске Snapdragon 8 Gen 4.

Неспособность Samsung обеспечить стабильное производство по 3-нм технологии GAA заставляет клиентов искать альтернативы. Аналитики прогнозируют у компании дальнейшие трудности и убытки, которые могут достигнуть 500 млрд корейских вон или $385 млн. Однако компания также сталкивается с проблемами среди своих партнеров. Компании, такие как Qualcomm, ищут возможности для диверсификации цепочки поставок и сокращения затрат на чипы.

Qualcomm планирует использовать 3-нм технологию "N3P" от TSMC и "SF2" от Samsung для разработки процессоров Snapdragon 8 Gen 5. Это позволит избежать увеличения стоимости производства и конкурировать с более выгодными предложениями, например, от MediaTek. Однако недостатки литейного завода Samsung препятствуют получению заказов со стороны Qualcomm и других клиентов.