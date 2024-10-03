Google использует десерт «БАКЛАВА» в качестве кодового имени для Android 16 в следующем году.

Компания Google подготавливает релиз Android 15 и уже начала разрабатывать следующее обновление - Android 16. В отличие от предыдущих версий, новые обновления уже не названы в честь десертов, но все же они имеют внутренние кодовые имена, связанные со сладостями. В случае Android 16, внутреннее кодовое название - "БАКЛАВА". Обнаружившему это название разработчику удалось найти соответствующую информацию в коде AOSP, где указано, что минимальная версия SDK для Android 16 будет называться "Baklava".

Обновления Android обычно получают названия после завершения разработки SDK, а во время разработки используются кодовые имена. Так было и с предыдущими версиями, например, Android 15 имело кодовое имя "Ванильное мороженое". Однако, кодовые имена не используются в маркетинговых материалах компании и предназначены только для внутреннего использования или для разработчиков.