Компании 505 Games и KUNOS Simulazioni объявили о запуске Assetto Corsa EVO в Steam Early Access 16 января 2025 года.

Издатель 505 Games и разработчик KUNOS Simulazioni объявили о выходе игры Assetto Corsa EVO в Steam Early Access 16 января 2025 года. Это последнее развитие в культовой серии Assetto Corsa, которое обещает предложить симулятор гонок. Новая игра будет содержать автомобили различных классов, отражающие историю автоспорта, включая дорожные автомобили, классику, гиперкары и гоночные машины.

Основным улучшением в Assetto Corsa EVO будет новый фирменный движок KUNOS Simulazioni, который более точно имитирует механические, электронные и аэродинамические ощущения при управлении автомобилем на высоких скоростях. Это добавит новый уровень реалистичности в игру. Кроме того, игра будет включать полный 24-часовой гоночный цикл, новую систему освещения, динамическую погоду и фотореалистичные визуальные эффекты.

Команда разработчиков в KUNOS Simulazioni гарантирует, что они приложили все усилия, чтобы предложить игрокам продукт высочайшего качества.