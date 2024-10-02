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ddr22
Процессор AMD Ryzen 9 9950X был разогнан до рекордной частоты 7,55 ГГц
Компания ASUS достигла мирового рекорда, разогнав процессор AMD Ryzen 9 9950X до частоты 7,55 ГГц с помощью материнской платы ROG Crosshair X870E HERO.

Компания ASUS установила новый мировой рекорд разгона процессора AMD Ryzen 9 9950X на частоту 7,55 ГГц при использовании материнской платы ROG Crosshair X870E HERO. В ходе эксперимента оверклокеры SAFEDISK и ELMOR использовали LN2 для охлаждения процессора до -188°C. Их результат - работа всех 16 ядер процессора на скорости 7,55 ГГц, что установило новую отметку в мире оверклокинга.

Побив рекорд разгона, ASUS также установила пять новых мировых рекордов в различных бенчмарках, таких как 7-Zip, Geekbench 3 Multi-core, Cinebench R20, Cinebench R23 и HWBOT x265 4K. Эти достижения позволяют компании демонстрировать возможности своих новейших материнских плат X870E. Подробные результаты тестирования представлены в тексте.

Компания ASUS выпустила также видео на YouTube, в котором показан процесс установки разогнанного процессора на материнскую плату ROG Crosshair X870E. Это видео, вместе с новым дизайном и функциональностью материнских плат X870E и X870, привлечет пользователей к приобретению этих продуктов или обновлению своих систем до AM5.

Также отмечается, что другие производители материнских плат скоро представят свои флагманские модели, чтобы соперничать с достижениями ASUS. В настоящее время материнские платы ASUS X870E и X870 уже доступны для покупки в розничных магазинах.

#amd ryzen 9 9950x
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