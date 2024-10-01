Утечка информации о новой модели MacBook Pro M4 указывает на дополнительные характеристики, включая 10-ядерный процессор и 10-ядерный графический процессор, а также унифицированную оперативную память и хранилище

По фото коробки MacBook Pro M4 становится известно, что новая модель будет оснащена 10-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором. Также упоминаются унифицированная оперативная память и хранилище. В соответствии с ранее сообщенной информацией, Apple планирует начать массовое производство M4 MacBook Pro в четвертом квартале. Предполагается, что линейка новых MacBook Pro будет оснащена мини-светодиодными панелями, предназначенными для 14- и 16-дюймовых моделей. Розничная коробка, изображение которой прислано ShrimpApplePro, предположительно принадлежит младшей модели M4 MacBook Pro.

Изображение розничной коробки раскрывает некоторые характеристики нового MacBook Pro. Оно указывает на наличие 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ твердотельного накопителя. В связи с этим возникает предположение, что данная коробка может относиться к версии M4 MacBook Pro более высокого уровня. Чипсет M4, по данным спецификаций, будет оснащен 10-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором, что соответствует топовым моделям OLED iPad Pro. Также стоит отметить, что новый MacBook Pro сохранит дизайн предыдущих моделей M3, и предположительно будет поддерживать архитектуру ARMv9, которая обеспечивает лучшую производительность при выполнении сложных задач.

Ранее сообщалось, что кроме M4 Apple также готовит к выпуску топовые версии M4 Pro и M4 Max. Они будут оснащены новым Apple Silicon и, судя по результатам тестов Geekbench 6, обещают лучшую производительность, превосходящую предыдущие модели M3 и M2. Важной особенностью M4 является поддержка Scalable Matrix Extension (SME), что позволяет более эффективно обрабатывать сложные рабочие нагрузки и повышает производительность не только в играх, но и в многопоточном режиме.