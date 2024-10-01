MSI заявляет, что все ее модели материнских плат X870 обладают поддержкой WiFi 7 с частотой 320 МГц, в отличие от материнских плат ASUS и Gigabyte. Они выделяются своим превосходством в этой области и используют это как маркетинговую стратегию.

Материнские платы X870 и X870E оснащены WiFi 7, который обеспечивает более высокую пропускную способность и скорость передачи данных по сравнению с WiFi 6/6E на материнских платах X670 и X670E. Однако MSI утверждает, что только их материнские платы на самом деле поддерживают "True WiFi 7".

MSI сравнивает свои материнские платы с моделями ASUS и Gigabyte X870/X870E и подчеркивает, что только у них есть поддержка частоты 320 МГц. Они приводят три модели материнских плат от ASUS и Gigabyte, которые также оснащены WiFi 7, но имеют полосу пропускания 160 МГц, что эквивалентно WiFi 6.

WiFi 7 стал активной маркетинговой функцией современного компьютерного оборудования, и MSI явно стремится выделиться среди конкурентов. Важно отметить, что, хотя есть много моделей материнских плат X870/X870E от ASUS и Gigabyte, поддерживающих полосу пропускания 320 МГц, скорость беспроводного интернета может быть ограничена на территории большинства регионов, так как эта частота не доступна широким массам.