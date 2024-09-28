Apple может быть вынуждена отказаться от BOE в качестве поставщика дисплеев из-за угрозы безопасности, упомянутой в письме, отправленном в Министерство обороны США.

По сообщениям, Apple может быть вынуждена прекратить закупки дисплеев у китайского производителя BOE из-за письма в Министерство обороны США, в котором утверждается, что компании, такие как BOE, представляют угрозу национальной безопасности. BOE является поставщиком дисплеев для недорогих моделей iPhone SE 4, которые Apple планирует выпустить в начале следующего года. Если письмо будет одобрено, Apple будет вынуждена прекратить закупки дисплеев у BOE, что может негативно повлиять на цепочку поставок компании.

Письмо было направлено министру обороны Ллойду Остину председателем Комитета Палаты представителей Джоном Муленаром и утверждает, что BOE и другие китайские компании, получая государственные субсидии, занимают значительную долю мирового рынка дисплеев, что создает риск для цепочки поставок военных систем США. Муленар также указывает на связи BOE с Народно-освободительной армией через их материнские компании, подчеркивая возможность их классификации как китайских военных компаний.

Если BOE будет внесена в черный список Министерства обороны США, это может серьезно ограничить возможность компании торговать с американскими компаниями, включая Apple. Ожидается, что в моделях iPhone SE 4, массовое производство которых запланировано на октябрь, будут использоваться OLED-панели от BOE, которые они предложили по более низкой цене, чем Samsung. Apple рассматривала возможность расширения бизнеса с BOE для получения лучших ценовых условий, но теперь ситуация может измениться в связи с письмом, представленным в Министерство обороны США.