Базовая модель Mix Flip доступна по цене 1 299 евро (около 1 447 долларов).

Компания Xiaomi представила свой новый складной смартфон Mix Flip, чтобы соперничать с моделью Samsung Galaxy Z Flip 6. Он отличается большим аккумулятором и улучшенными возможностями зума камеры. Этот телефон-«ракушка» был уже представлен компанией в Китае ранее в этом году, и теперь он официально доступен на мировых рынках. Mix Flip оснащен 6,86-дюймовым складным OLED-дисплеем и 4,01-дюймовым экраном на крышке. Он также имеет высокую яркость в 3 000 нит, что обеспечивает хорошую видимость на улице.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и имеет аккумулятор емкостью 4 780 мАч, что больше, чем у большинства раскладных телефонов. Он также может пройти до 1 600 циклов зарядки, прежде чем его емкость падет до 80 процентов. Однако устройство не поддерживает беспроводную зарядку или водонепроницаемость, что может быть разочарованием для некоторых пользователей.

Mix Flip оснащен фирменной камерой Leica, состоящей из основной камеры на 50 Мп и телеобъектива на 50 Мп 2x. Он обеспечивает высокое качество фотографий и видеозвонков. Однако, в отличие от модели Z Flip 6, у Mix Flip нет возможности беспроводной зарядки или защитного рейтинга IP. Базовая модель Mix Flip доступна по цене 1 299 евро (около 1 447 долларов). Она оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти и доступна в черном и фиолетовом цветовом решениях.