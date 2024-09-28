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ddr22
Инженерные образцы настольных процессоров Intel Arrow Lake-S появились в продаже на Taobao
Эти образцы названы «QDF4» и по размерам и дизайну напоминают процессоры Intel предыдущих поколений

Несколько инженерных образцов настольных процессоров Intel Arrow Lake-S появились в продаже на китайском онлайн-маркете Taobao. Пользователь @harukaze5719 поделился ссылкой на страницу товара, где были представлены шесть образцов процессоров. Фотографии показывают, что процессоры похожи на один из ранних образцов. Они имеют маркировку 'QDF4' и схожий размер и дизайн. Надпись "INTEL CONFIDENTIAL NA QDF4" свидетельствует о том, что это инженерные образцы. Номера FPO также указаны на каждом образце. В настоящее время эти образцы продаются на Taobao, но они не являются финальными версиями.

Официальные процессоры Intel Arrow Lake будут поставляться с правильными названиями на интегрированном теплораспределителе (IHS) и появятся на рынке не ранее следующего месяца. Они будут похожи по размеру на процессоры Raptor Lake Refresh, но не будут кросс-совместимыми из-за различия в количестве контактов. Количество контактов Arrow Lake увеличилось с 1700 до 1851. Вырезы на сокете Arrow Lake отличаются от сокета Raptor Lake Refresh. Высота IHS Arrow Lake также больше, вероятно, чтобы предотвратить изгиб.

Процессоры Intel Arrow Lake-S будут представлены 10 октября и поступят в продажу 24 числа. Ранние инженерные образцы, представленные на Taobao, не являются финальными устройствами, поэтому не рекомендуется их покупать. Приобретение этих образцов не даст пользователям полноценного опыта работы с процессорами Arrow Lake.

#taobao
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