Демо-версия позволяет игрокам изучить некоторые социальные элементы игры и пообщаться с некоторыми персонажами, которые появятся в остальной части игры.

Metaphor: ReFantazio - это новейшая игра, разработанная компанией ATLUS. На мероприятии по представлению Metaphor в Токио директор Studio Zero Кацура Хасино объявил, что демо-версия игры уже доступна. В то время она была доступна только на Xbox, но теперь демо-версия доступна на PlayStation и PC. В демо-версии игроки смогут познакомиться с некоторыми моментами раннего сюжета игры, а также исследовать город, о котором они узнают в полной версии игры. Демо-версия также позволяет игрокам изучить некоторые социальные элементы игры и пообщаться с некоторыми персонажами, которые появятся в остальной части игры.

В демо-версии начинается путешествие, в котором игроку показывают, как начать путь к снятию проклятия принца. Кроме того, она открывает игрокам доступ к первым четырем подземельям и возможность разблокировать семь из 40 с лишним классов, которые в игре называются архетипами. Что касается социальных аспектов, то в прологе игроки встретят шесть последователей, некоторые из которых являются членами партии и будут поддерживать их в путешествии по игре.

Metaphor: ReFantazio выйдет 11 октября 2024 года на Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 и Steam. Игроки могут получить несколько версий игры по предварительному заказу, включая коллекционное издание, в котором будет артбук и множество BGM DLC. Весь прогресс, достигнутый в демоверсии, перейдет в полную версию игры. Это позволит получить преимущество в Metaphor: ReFantazio и помочь в путешествии по Объединенному королевству Euchronia. Несмотря на то что демо-версия является лишь прологом, ее размер составляет 58 ГБ, а полная версия игры занимает около 93 ГБ.