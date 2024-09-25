Intel представила процессоры нового поколения Xeon 6900P «Granite Rapids», которые имеют до 128 ядер и конкурентоспособную производительность по сравнению с AMD EPYC.

Intel представила новое поколение процессоров Xeon 6900P "Granite Rapids", которые оснащены P-ядрами и имеют до 128 ядер. Они обещают быть конкурентоспособными по производительности по сравнению с процессорами AMD EPYC.

Долгое время линейка процессоров Xeon от Intel не могла соперничать с продукцией AMD, которая превосходила их как по производительности, так и по эффективности. AMD предлагала большее количество ядер и мощный набор функций.

Новые процессоры Intel Xeon 6900P «Granite Rapids» позволяют компании сделать шаг вперед. Они обладают улучшенной производительностью в области высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (AI), по сравнению с AMD EPYC. Конкретные цифры говорят о том, что процессоры Intel Xeon 6900P достигают 2,1-кратного прироста в HPC и 5,5-кратного прироста в AI по сравнению с AMD EPYC.

Новые процессоры позволят компаниям работать более эффективно и обрабатывать большее количество данных в кратчайшие сроки.

Представленные изображения показывают характеристики и архитектуру процессора Xeon 6900P "Granite Rapids", а также его сравнение с предыдущими моделями и конкурентами.

Это подтверждение того, что новые процессоры Intel действительно обладают существенными преимуществами по сравнению с AMD EPYC и предыдущими версиями Xeon.



