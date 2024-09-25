Проблема, похоже, затрагивает широкий спектр устройств, начиная от iPhone 14 и заканчивая новыми моделями iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

Недавно стало известно, что после обновления на iOS 18, пользователи iPhone столкнулись с проблемами отзывчивости сенсорного экрана. Проблема касается не только новых моделей iPhone 16 Pro с более тонкими рамками, но и более старых моделей, начиная от iPhone 14. Пользователи жалуются на не реагирующие области на экране, особенно при вводе текста, что приводит к опечаткам. Также проблемы возникают с пролистыванием экрана, так как прокрутки игнорируются, а кнопки сложно нажимать.

В первоначальных отчетах сообщалось, что проблема характерна только для моделей iPhone 16 Pro с более тонкими ободками. Это может быть связано с тем, что ладонь прикасается к дисплею из-за узких рамок, что приводит к неотзывчивости остальной части экрана. Проблема также затрагивает другие модели iPhone и на остальных устройствах причиной может служить слишком чувствительные алгоритмы касаний, случайно игнорирующие намеренные нажатия и смахивания.

Данная проблема вызывает обеспокоенность в отрасли. Некоторые пользователи также связывают проблему с кнопкой управления камерой, но неясно, как эти два аспекта взаимосвязаны.