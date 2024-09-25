По слухам, Snapdragon 8 Gen 5 будет использовать тот же кластер процессоров, что и Snapdragon 8 Gen 4, но с улучшенными ядрами Oryon.

По слухам, Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm будет использовать тот же процессорный кластер, что и предыдущая модель Snapdragon 8 Gen 4. Производительные ядра Snapdragon 8 Gen 5 будут работать на частоте 5,00 ГГц, в то время как эффективные ядра смогут работать на частоте 4,00 ГГц. Это обновление возможно благодаря улучшенному производственному процессу, который позволит чипсету работать на более высоких тактовых частотах без увеличенного потребления энергии.

Все эти подробности основаны на слухах и точная информация о Snapdragon 8 Gen 5 пока неизвестна. Утечки информации, полученные от различных источников, указывают на подобные спецификации, но пока нет официального заявления от Qualcomm.

Также, несколько месяцев назад появилась информация о другой модели Snapdragon 8 Gen 5, в которой говорилось о новых ядрах "Pegasus". По этому слуху, чипсет будет иметь ту же конфигурацию процессорного кластера и архитектуру графического процессора, что и предшествующая модель Snapdragon 8 Gen 4.

Другие слухи упоминают, что Snapdragon 8 Gen 5 проходил тестирование на 3-нм техпроцессе TSMC третьего поколения. Ранее было также упомянуто возможное сотрудничество с Samsung для использования 2-нм технологии GAA (Gate All Around). Однако, из-за проблем с выпуском продукции Samsung потеряла заказы на Snapdragon 8 Gen 4.