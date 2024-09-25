Ожидается, что Qualcomm представит Snapdragon 8 Gen 4 в октябре.

Согласно последней утечке данных бенчмарка, новая топовая модель Samsung - Galaxy S25 Ultra - будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 4, который опережает Apple A18 Pro в многоядерной производительности. Snapdragon 8 Gen 4 также улучшает результаты в одноядерном режиме, но все же медленнее A18 Pro. Ожидается, что Qualcomm представит Snapdragon 8 Gen 4 в октябре. Тестирование Galaxy S25 Ultra показало результаты 3 069 и 9 080 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Galaxy S25 Ultra имеет 12 ГБ оперативной памяти и Snapdragon 8 Gen 4 с процессорами «2+6», где два производительных ядра работают на частоте 4,20 ГГц, а экономичные - на 2,90 ГГц. В сравнении с A18 Pro от Apple, Snapdragon 8 Gen 4 на 7% быстрее в многоядерной производительности, но проигрывает на 11% в одноядерной производительности.

Это не самая быстрая версия Snapdragon 8 Gen 4. OnePlus 13 получил более высокие результаты в многоядерной производительности, набрав 10 049 баллов, и его одноядерные результаты были также выше, чем у Galaxy S25 Ultra. Это связано с тем, что у Snapdragon 8 Gen 4 различные уровни производительности в зависимости от тактовых частот.